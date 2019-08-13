Новый рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту

Севастополь, 13 августа. На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика — за прошедшие 24 часа по нему проехали около 36 тыс. автомобилей.

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35989 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

Что касается прежнего рекорда, он был установлен 11 августа — 35307 автомобилей.

Стоит отметить, что с начала лета текущего года по мосту через Керченский пролив проехали примерно 1,7 млн машин.

Напомним, 15 мая 2018 года российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из 30 фур, открыв движение по Крымскому мосту.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало транспортного движения изначально планировали на декабрь 2018 года, но строительные работы завершили раньше графика.

Как сообщала Deita.ru, в июне текущего года глава региона Олег Кожемяко подписал соглашение с представителями компаний «Автодор» и «ИнфаВЭФ» по подготовке и реализации масштабного инвестиционного проекта Владивостокская кольцевая дорога (ВКД).