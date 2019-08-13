Ученые выяснили, как общение с друзьями и близкими влияет на здоровье человека

Москва, 13 августа. Человек, у которого есть проблемы со здоровьем, может поправиться в кратчайшие сроки, если начнет больше общаться с окружающими людьми.

Ученые провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS ONE, и выяснили, что на самочувствие человека огромное влияние оказывает общение. Чем больше позитивной информации получаешь от собеседника, тем быстрее понижается уровень стресса и, наоборот, растет уровень счастья, пишет Planet Today.

Соавтор исследования профессор информатики и инженерии Университета Нотр-Дам Нитеша Чавлы отметил, что часто именно поддержка семьи и друзей оказывает гораздо большее воздействие на психологическое и физическое здоровье, чем некоторые медицинские манипуляции.

По словам ученых, здоровая социальная жизнь положительно влияет на здоровье человека, в том числе снижает уровень стресса, улучшает настроение и сон, укрепляет работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее московский психолог Ольга Шапиро рассказала, как преодолеть кризис среднего возраста у мужчин. По ее словам, сильному полу нужны серьезные изменения в жизни. Шапиро отметила, что эмоциональная и физическая встряска приведет в чувства любого мужчину.