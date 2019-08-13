Мэр Ясиноватой рассказал о ситуации с оформлением паспортов РФ и ремонтом дорог

Несмотря на очередное провозглашенное перемирие, война в Новороссии продолжается. Гибнут военные и гражданские, разрушаются дома, горят созревшие зерновые. Множество городов и поселков живут и ежедневно спорят с окружающим кошмаром.

Корреспондент Федерального агентства новостей в конце июля посетил Ясиноватую. Этот небольшой город в Донецкой Народной Республике находится практически на самой линии соприкосновения. До сих пор украинские снаряды падают непосредственно в его центре.

Но при этом Ясиноватая живет, на первый взгляд, самой обычной жизнью, и даже может показаться, что это южнорусский городок в Ростовской области или Краснодарском крае. Здесь проходят спортивные праздники, привели в порядок пляж, а на следующий год собираются облагородить несколько одичавший парк. В городе небогатые, но опрятные улицы и ухоженный железнодорожный вокзал. Еще — очень часто слышно войну. Она совсем рядом, в двух-трех километрах. «Красная зона».

По словам мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко, необходимо вытаскивать войну из жителей города — у них должна быть возможность хотя бы иногда, пусть и ненадолго, забыть о том, что происходит. Хотя бы немного расслабиться, чтобы не сойти с ума от близости смерти.

Дмитрий Станиславович любезно согласился пообщаться с ФАН и показать многострадальную родную Ясиноватую.

— Сколько жителей Ясиноватой, по Вашим оценкам, изъявили желание подать документы на получение российского паспорта?

— Если мы говорим о количестве, точно не могу сказать, этим занимается миграционная служба, но что касается желающих получить паспорт РФ, я уверен, здесь цифра близка к 100%. Объявление о возможности жителям ДНР получить российский паспорт по упрощенной процедуре стало, наверное, самой мощной позитивной новостью за последнее время. Это было положительной «бомбой», которая «взорвала» умы граждан ДНР. Мысль о том, что мы нужны, что нас понимают и ждут, подняла настрой, дух населения.

По количеству не могу сказать, но очередь наблюдается. Сейчас ситуация выровнялась, теперь есть электронная очередь, это гораздо удобней. Первое время люди кинулись оформлять паспорта и возник определенный ажиотаж. Теперь человек получает номер, приходит в определенный день, в определенное время и подает документы.



— В Горловке мне жаловались, что там существует куча бюрократических препон, очень сложно оформить документы, загсы работают медленно. Как здесь с этим?

— У нас в Ясиноватой в загсе даже продлен рабочий день и увеличен штат. С директором мы находимся в тесном контакте, выезжаем к нему, встречаемся. Очередь есть, но процесс идет очень быстро. Выдается огромное количество справок — несколько десятков в день, сотрудники, работающие над этим, постоянно отчитываются. Сложности, конечно, присутствуют, но те темпы, которыми они решаются, помогут этому вопросу закрыться окончательно.

— А Вы сами планируете получать паспорт РФ или уже получили?

— Нет, еще не получал, но планирую. Я подал документы на перевод паспорта и свидетельства о рождении, потому что они на украинском языке. Планирую подать документы в ближайшее время.

— Что получение российского паспорта означает для вас — в человеческом плане, может быть, в бытовом и символическом?

— Очень много значит не только для меня, но и для моих близких. Это говорит о том, что мы фактически оказались в той семье, в которую шли. Это говорит о том, что нас никто не обманул! Что я — человек большой страны, это символическая составляющая. Я даже не знаю, пригодится ли мне паспорт непосредственно как человеку, который может воспользоваться им в плане получения каких-то социальных благ в Российской Федерации.

Я живу здесь и продолжу жить, но сам факт, что я — гражданин большой страны, что у меня есть паспорт Российской Федерации, говорит об очень многом. Я даже не упоминаю о каких-то экономических выгодах для себя и своей семьи. Это исключительно высокоморальный, высокодуховный принцип. И это мощнейший фактор, социальная и духовная составляющая. Экономический момент — тоже важный фактор для человека, для работяги, который едет в РФ и зарабатывает там деньги. Одно дело, когда он это делает без паспорта, регистрируясь и проходя все бюрократические процедуры в виде разрешения на работу и т. д. И другое дело, когда человек приезжает и показывает паспорт РФ. Это о многом говорит!

И мы видели эмоции первых людей, которые у нас в Ясиноватой получили паспорта. Это феноменально! Это, как сказал один из них, сравнимо с моментом появления на свет первого ребенка. Очень сложно почувствовать, видя фрагмент видеозаписи по телевизору. Это надо видеть, пообщаться с людьми, которые получили паспорт России. Что бы там ни говорили, это очень большое событие для города и для республики! И переоценить его практически невозможно.

— А вообще, на Ваш взгляд, возвращение в Украину возможно или же на пути интеграции в Российскую Федерацию пройдены все точки невозврата?

— Речь идет исключительно о России, мы все на нее ориентируемся. Именно такой вектор, в том числе экономический и внешнеполитический, определил наш глава, являющийся опытным политиком и управленцем. Но при этом не стоит забывать и о важности для людей, оказавшихся пять лет назад на войне, ее окончания! Уже шестой год пошел… Я вас уверяю, ни один праздник, ни одно застолье не обходится без тоста о мире. Это фактически первый тост, с которого все начинается и которым любой праздник заканчивается, будь то день рождения или что-то другое. Это очень сложно передать в любом даже самом профессиональном сюжете. Это нужно прочувствовать, находясь здесь! Люди в первую очередь думают об окончании гражданской войны.

— Все-таки, наверное, окончание в формате победы? Или речь об окончании войны любой ценой?

— Конечно, мы говорим исключительно о победе! Более того, я смотрю на те принципы, которые декларируются руководителями республики, и с уверенностью утверждаю, что никто ничего однозначно сдавать не будет! Это мое мнение и не только мое.

— Да, мне [глава ДНР] Денис Владимирович [Пушилин] то же самое сказал. Знаете, я вчера ехала через Ясиноватую. Я много езжу по России и вижу состояние дорог в некоторых регионах. Меня поразило, что для военного города оно очень хорошее, практически идеальное. Как удается этого добиться?

— В плане экономики в республике, конечно, не самая лучшая ситуация. Выделяемых денег не хватает. Как экономист, я понимаю, что такое дебет и кредит, что такое доходы и затраты. Но, исходя из ситуации, сложившейся в нашей экономике, что называется, грех жаловаться.



Я возглавил город в начале года, и, как только погода у нас позволила соблюсти все технологические нормы укладки асфальта, мы сделали все, чтобы к майским праздникам у нас прошли парады на 1 Мая, 9 Мая. Люди шли по отремонтированным дорогам, хотя это и был на тот момент ямочный ремонт. Нам в Ясиноватой удалось это сделать. Мы вовремя провели открытый тендер, вовремя заключили договор с подрядчиком, а поскольку Минфин выделил, у нас была возможность это сделать. Были определенные сложности, но в Ясиноватой и еще ряде городов к 1 и 9 мая мы отремонтировали в первую очередь центральные дороги. Этот процесс будет продолжаться и дальше. В центре города вы не видели строительной техники — она у нас сейчас работает по поселкам, по окраинам, там тоже ремонтируются дороги. Но в первую очередь мы отремонтировали центральные улицы. Кроме того, на баланс, то есть в обработку, берется старый асфальт, который выбирается при ремонте. Мы прекрасно с помощью мощных катков закатываем этим асфальтом те улицы, где никогда не то чтобы не было дорог — это далекие поселки, села, там, где и грунтовка-то в плохом состоянии.

— То есть старый асфальт снова идет в дело?!

— Да, снова идет в дело.

— Это есть такие технологии? Фантастика!

— Есть такие технологии. Используется мощный каток. При этом смесь формируется правильно в летнее время. Вы когда с Горловской трассы спускались, там был один участок дороги, который сделан по этой технологии. Вы даже не заметили, что это асфальт, бывший в употреблении, который уже сняли, когда делали фрезеровку ям. Все идет в дело, и в поселках, которые годами, еще до Украины, не ремонтировались, сейчас мы кладем асфальт. И на следующий год у нас планы — на прошлой неделе было окончательное заседание. Мы открыли тендер — это порядка 12,5 км дорог в селах, там будет использоваться старый асфальт. А если говорить об основных дорогах, то их количество гораздо больше и там мы кладем новый асфальт. Поэтому все познается в сравнении. Как бы там ни было и как бы это парадоксально на данный момент, в этих сложных экономических условиях, ни звучало, но сейчас дороги лучше, чем были при Украине.

— В начале нашей беседы Вы сказали, что самая острая проблема — это война. А какие проблемы Вы видите в социальной сфере — медицине, образовании и т. д.?

— В социальной сфере, которая тесно переплетается с экономической, главная проблема — это количество разрушений. В рамках Ясиноватой и ближайших административных единиц, которые относятся к нашему городу, это порядка 1608 разбитых домов частного сектора и 30 многоэтажек, то есть зданий от 3 до 9-10 этажей, а также четыре объекта социального сектора. С многоэтажками мы практически закрыли вопрос в рамках капитальных инвестиций, предоставленных нам Минфином ДНР. Что касается частного сектора, то, к сожалению, там ситуация не столь приятна, потому что война разбивает больше, чем мы успеваем ремонтировать и восстанавливать. На данный момент мы отремонтировали 60 частных домов, но разбито порядка 70. Фактически это некий круговорот, замкнутое кольцо. Я надеюсь, что оно когда-нибудь оборвется. Здесь, в Ясиноватой, я стараюсь держать руку на пульсе. Сейчас восстановление идет силами администрации города и Центром занятости. Пять бригад работает на восстановлении домов частного сектора. Пять бригад — это 56 человек. Они работают каждый день, кроме выходных. Материалы нам предоставляются в рамках гуманитарной помощи, а люди работают непосредственно наши.

— То есть пострадавшие за это не платят…

— Да! Пострадавшие за это не платят. С весны мы восстановили 60 домов, а за весь период восстановлено порядка 200. Я думаю, что в этом году мы дойдем до цифры порядка 150 только за теплое время. Эти показатели растут, количество бригад у нас увеличивается.

Что касается другой социальной сферы, то на прошлой неделе мы запустили лифты. У нас есть микрорайон «Зорька», он очень сильно разбит. Там пять лет не работали лифты. Недавно первые лифты были запущены. К осени планируем запустить остальные. При этом многие не работают исключительно из-за попаданий. В обычной жизни это событие никто не заметит, но когда пять лет люди ходили пешком на девятый этаж, это просто феноменально! Что касается образования, то наши школы сейчас зачастую в гораздо лучшем состоянии, чем находящиеся далеко от войны. Все познается в сравнении.

В медицине, конечно, есть проблемы, но здесь большим подспорьем является гуманитарная помощь со стороны РФ в плане поставок бесплатных лекарственных средств нашему населению.

Есть также проблема заработных плат. Да, не хватает, да, маленькая пенсия, но, опять же, в прошлом месяце у нас пенсия была увеличена. В аппарате на 20% повышается зарплата, на 35% увеличивают зарплату бюджетникам. Наверное, этого тоже недостаточно, но все познается в сравнении. Я реалист. Понимаю, что даже в этих условиях у нас зачастую не хуже, чем там, где нет войны, у «соседей» (имеется в виду Украина. — Прим ФАН).

— А цены при этом растут?

— Говорить о том, что у нас повысились пенсии и произошло тотальное повышение стоимости продуктов, я не готов. Цены растут только в сезонных рамках. А в целом работает нормальный рыночный механизм — где-то стало дешевле, где-то дороже. Например, снизились цены на зерно и муку. При этом мы не можем объяснить рост цен на мясо и курицу у нас в Ясиноватой в тот момент, когда идет уборка зерновых и вроде бы должно произойти обратное. Есть подорожание в овощной группе, в частности помидоров и огурцов, но мы прекрасно знаем, насколько нестандартный с точки зрения климатических условий этот год. Погода повлияла на ситуацию не только в Донецкой Народной Республике, но и на Украине и в южной части России.

— А что происходит в сфере ЖКХ?

— Ситуация в ЖКХ действительно непростая. Квартплата, стоимость вывоза твердых бытовых отходов очень мала. Плюс определенное количество людей отсюда выехало, соответственно, ни за квартплату, ни за твердые бытовые отходы никто не платит. Поэтому ситуация сложная.

В последнее время этот вопрос поднимали и глава ДНР Денис Пушилин, и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец. Рассматривается несколько механизмов для того, чтобы упростить жизнь нашим жилищно-коммунальным хозяйствам.

Что же касается города Ясиноватой, то у нас есть коммунальное хозяйство, которое связано с благоустройством, а есть коммунальное хозяйство, которое непосредственно занимается домовой, придомовой территорией. Я готов сказать, что мы справляемся.

Чтобы не быть многословным, по городу поездим — сами увидите. Большинство существующих проблем, на мой взгляд, можно решить. Если же говорить о некой далекой перспективе, помощь нужна однозначно. Это либо субсидирование коммунальных предприятий, непосредственная помощь им, либо как-то нужно решать вопросы, касающиеся непосредственной оплаты коммунальных услуг. Она сейчас очень маленькая, но при этом, еще раз подчеркну, громко говорить о том, что нужно ее повышать, не стоит.

Нужно подходить ко всему, учитывая невысокий уровень зарплат и пенсий. Нужно сохранять определенный баланс, чтобы не вышло той же ситуации, что и на Украине, когда стоимость газа в несколько раз превышает возможности людей. Ну, подняли они цену, люди перестали платить, коммунальные предприятия не получили денег, но при этом еще и вызвали социальный резонанс в стране.

Все зависит в первую очередь от руководителей тех структур, которые отвечают за эту сферу. Взять и повысить — это путь в никуда. Тут нужен баланс — где-то нужно повышать, а где-то — субсидировать. Я думаю, что наш глава и министерство ЖКХ найдут оптимальное решение для республики.