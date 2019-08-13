Судебное заседание по жалобе на продление ареста Вышинского перенесли

Киев, 13 августа. Апелляционный суд Киева перенес судебное заседание по делу Кирилла Вышинского на 20 августа.

Сегодня этот суд должен был рассмотреть жалобу адвоката главного редактора портала РИА Новости Украина на продление ареста журналисту. В суд был доставлен и сам Вышинский. Его в наручниках и под конвоем завели в здание. Однако заседание перенесли, пишет РИА Новости.

Напомним, решение о продлении ареста журналисту ранее вынес Подольский суд Киева, постановив, что Вышинский останется в СИЗО до 19 сентября. 29 июля адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил об обжаловании этого решения.

Как сообщал ранее Infox.ru, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти подозревают его в госизмене и поддержке народных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

В России неоднократно заявляли о том, что дело Вышинского является политическим и требовали освободить его. В апреле этого года российские журналисты обратились к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить его.