Тбилиси, 13 августа. Пассажиропоток в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в июле 2019 года сократился на 10% из-за временного запрета на полеты из России. Об этом рассказал заместитель министра экономики республики Акакий Сагирашвили.

По его словам, аэропорты Грузии потеряли 10% пассажиропотока из-за запретов на полеты из России. Как передает грузинская телекомпания IMEDI, в июле 2018 года Тбилисский аэропорт обслужил 430 тысяч пассажиров. В 2019 году эта цифра составила 385 тысяч человек. Аэропорт в Батуми в прошлом году обслужил 111 тысяч человек, тогда как в этом году цифра равна 100 тысяч.

7 августа Национальная администрация туризма Грузии обнародовала данные за июль, которые показали, что российские граждане за второй месяц лета нанесли 160 тысяч визитов в страну. Это на 6,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал, что из-за запрета полетов сфера туризма пострадала примерно на 60 миллионов долларов.

Напомним, 20 июня в Грузии прошла массовая акция протеста. Поводом для нее стало прибытие на сессию Межпарламентской ассамблеи православия российской делегации. Радикалы захватили здание парламента, напали на членов российской делегации, облив водой депутата Сергея Гаврилова.

Позже участники акции протеста заявили о «российской оккупации». Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом», она заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе Грузии. По предварительным данным, организацию беспорядков в стране могли устроить Штаты. На территории Грузии действует ряд антироссийских фондов, которые получают деньги из Вашингтона.

21 июня президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. МИД РФ настоятельно рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в Грузию, сообщает «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения могут быть сняты после возвращение Грузии в нерусофобское русло. По его словам, в настоящий момент в этой стране есть признаки внутриполитического кризиса.

Позже грузинские аналитики неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» подсчитали, что потери от «туристического эмбарго» составят 100 миллионов долларов, поэтому грузинским властям нужно привлекать туристов из других стран.