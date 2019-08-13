Горняки трех шахт в Донбассе отказались работать из-за долгов по зарплате

Донецк, 13 августа. Горняки шахты «Центральная» государственного предприятия «Мирноградуголь» в подконтрольной киевским властям части Донецкой области присоединились к митингующим из шахт «Украина» и «Кураховская», которые в течение недели бастуют из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, шахтеры отказались работать из-за задолженности по заработной плате. Он отметил, что с аналогичными требованиями продолжают протестную акцию горняки шахт «Кураховская» и «Украина» государственного предприятия «Селидовуголь», расположенного в Донецкой области.

Отмечается, что в качестве протеста они с 8 августа баррикадируют дорогу в районе населенного пункта Новоселидовка, но это пока не приносит результатов.

Как сообщал ранее председатель профсоюзной организации шахты «Кураховская» Алексей Сорока, шахтерам не выплатили 22% заработной платы за май и 100% за два летних месяца.

Отметим, что забастовки шахтеров проходят на Украине систематически. В июне 2019 года почти две сотни львовских шахтеров перекрыли дороги, ведущие в Польшу, требуя выплатить им долги по зарплате. Из-за забастовки работу временно приостановили все шахты на западе страны, сообщал НСН.