Составлен топ-5 самых популярных кроссоверов в России до 2 млн рублей

Москва, 13 августа. Немецкая автомобильная марка Volkswagen Tiguan возглавила рейтинг самых продаваемых на российском рынке кроссоверов, стоимость которых составляет около 2 млн рублей. Соответствующую информацию передает аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным за период с января по июль 2019 года, автомобиль этой марки купили свыше 19 тысяч россиян. Вторую строчку рейтинга занимает японская Toyota RAV4, машину этой марки купили около 16,6 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi Outlander с показателем в 12,8 тысяч реализованных единиц авто. Также в топ-5 вошли Mazda CX-5 (11,2 тыс. машин) и Nissan X-Trail (11,2 тыс. проданных авто).

По информации аналитиков, средняя цена всех этих моделей составляет от 1,97 до 2,01 млн рублей. Именно поэтому в рейтинг не вошла модель чешского автопроизводителя Skoda Kodiaq, стоимость которой выросла до 2,25 млн рублей. За семь месяцев 2019 года авто купили почти 134 тысяч россиян.

Напомним, в начале апреля появилась информация, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о возвращении на российский рынок дизельного внедорожника Tiguan. Машина оснащена двухлитровым дизельным двигателем, мощность которого составляет 150 лошадиных сил, а также семиступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом.