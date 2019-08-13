В Горловке начали модернизацию КПП на линии разграничения

Донецк, 13 августа. Работы по модернизации трех контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения идут в ДНР. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец.

По его словам, в Еленовке уже закончили бетонирование территории КПП и завезли на площадку модули, где будут работать пограничники и таможенники. Сейчас там устанавливают шлагбаумы и системы освещения. К завершению, по его словам, близится устройство пешеходных зон. Наумец добавил, что на КПП в Александровке на 90% завершены земляные работы, а также расставлены опоры для установки электричества и начато бурение скважины.

В Горловке тоже начали модернизацию контрольно-пропускного пункта.

«Третьим населенным пунктом, где приступили к модернизации, является Горловка, где с прошлой недели стартовали земляные работы», — сказал Сергей Наумец, передает «Донецкое агентство новостей».

Ранее в ДНР призвали Киев обуздать силовиков, которые продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на достигнутое перемирие. Сообщалось, что впервые за время действия текущего перемирия ВСУ применили тяжелое вооружение в регионе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 10 тысяч человек.