Одесса, 13 августа. Советника министра обороны Польши Анджея Фальковского заставили выступать в Одессе перед портретом гетмана Богдана Хмельницкого, которого в Польше сравнивают с Гитлером.

Как рассказал журналист Олег Константинов, Фальковского пригласили выступить перед преподавателями Одесской военной академии, при этом в академии унизили высокопоставленного чиновника портретом Хмельницкого. Руководство украинского вуза продемонстрировало, как Киев относится к союзникам страны, отметил журналист.

«В одесскую военную академию приехал советник министерства обороны Польши, отставной генерал-лейтенант Анджей Фальковский. Союзник. И как вы думаете, какой зал руководство вуза ему выделило для чтения лекций? Правильно, с огромным портретом Богдана Хмельницкого! И они еще разведчиков готовят», — возмутился журналист в комментарии «ПолитНавигатору».

В вузе сообщили, что в ходе двухдневного визита советник министра обороны Польши провел профессорско-преподавательскому составу академии лекции по структуре НАТО, схеме принятия решений, организации процесса планирования, разработке программ и бюджета НАТО, а также поделился опытом Польши.

В Польше крайне негативно относятся к Хмельницкому. Гетман Войска Запорожского Хмельницкий возглавил казацкое восстание, по итогам которого часть Левобережной Украины отделилась от Речи Посполитой и перешла в состав Русского царства. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнивал Хмельницкого с Гитлером. По словам Моравецкого, в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивают с Холокостом.

Стоит отметить, что героизация некоторых исторических личностей на Украине создает проблемы при выстраивании отношений с союзниками. Как сообщалось ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев 18 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, при этом по пути до места церемонии поминовения премьер-министр Израиля проедет по проспекту Степана Бандеры.