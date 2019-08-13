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«Википедия» за «пожертвования спонсоров» выполняет политический заказ оппозиции

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«Википедия» за «пожертвования спонсоров» выполняет политический заказ оппозиции

Онлайн-справочник «Википедия», который должен существовать за счет добровольных пожертвований, уже давно является ресурсом для продвижения богачей и оппозиционеров.

Администрация «Википедии» уверяет, что деятельность ресурса осуществляется за счет полученных пожертвований, которые перечисляются на счет американской конторы «Викимедиа Фаундэйшн Инкорпорэйтед» в Калифорнии. Для увеличения прибыли руководство решило создать в странах подобие представительств, которые бы контролировали вопрос получения прибыли и передавали львиную долю средств в головной офис. В России такое отделение получило название Wikimedia RU.

«Википедия» тратит «пожертвования» на гранты своему руководству

«Википедия» неоднократно сталкивалась с обоснованными нападками экспертов, усомнившихся в чистом ведении финансовой политики компании. Учитывая тот факт, что в большей степени работу ресурса в виде авторства и редактуры выполняют добровольцы бесплатно, «Википедия» обладает слишком внушительными средствами. В американском фонде, получающем и распоряжающемся пожертвованиями, находится немногим более 200 человек. По состоянию на 2018 год активы «Викимедии» составили более 145 млн долларов. При этом на заработные платы, гранты авторам и различные проекты тратится намного меньше средств. Стоит отметить, что общий доход компании вырос на 20 млн всего за один год. Другими словами, созданная на пожертвования организация продолжает богатеть.

«Википедия» за «пожертвования спонсоров» выполняет политический заказ оппозиции

Причем критика в отношении руководства «Википедии» возникает не только в рамках способов получения финансовой поддержки. Бывший исполнительный директор фонда Wikimedia Сью Гартнер ранее убеждала общественность в наличии коррупционных схем в деятельности компании. Она выяснила, что миллионы долларов уходили на гранты, которые руководители компании выдавали фактически сами себе. Этот факт негативно повлиял на восприятие «Википедии» как беспристрастного и независимого ресурса, однако со временем скандал был замят. Более того, один из основателей «Фонда Викимедиа» Джимми Уэйлс продолжил открыто призывать пользователей делать пожертвования. Картинка с его лицом и призывом появлялась на многочисленных страницах ресурса. Таким образом, доходы компании, которая больше зарабатывает, чем тратит на развитие и гранты, стали расти еще больше.

«Википедия» за «пожертвования спонсоров» выполняет политический заказ оппозиции

«Нужная» информация в «Википедии» в виде политического заказа за «пожертвование»

Еще одним наиболее резонансным источником дохода «живущей на пожертвования» онлайн-энциклопедии является помощь со стороны заинтересованных в выдаче «нужной» информации деятелей и организаций. Получение крупных «пожертвований» является некой платой за формирование общественного мнения о том или ином объекте или человеке. Для создания позитивного о себе мнения общественности богатые люди готовы совершать на счета «Фонда Викимедии» огромные транши. Эту проблему ранее поднимал известный российский журналист-философ Андрей Тимесков. Он отмечал, что не верит информации в «Википедии», и призывал отказаться от этого ресурса в качестве источника данных. По словам Тимескова, «Википедия» за хорошую плату старательно «подтирает» информацию и подает ее только в выгодном для заказчика ключе.

В рамках выполняемого заказа «Википедия» может не только искажать или удалять информацию, но и блокировать источник, который показывает людям «неудобную» информацию для заказчика. В такой ситуации оказалось Федеральное агентство новостей (ФАН), которое втянули в грязную политическую игру с участием либерального движения в РФ. ФАН, проводящее многочисленные журналистские расследования о преступной деятельности оппозиционеров в России, оказалось заблокировано на «Википедии» решением администрации. Другими словами, руководство русского сегмента американского ресурса «подчистило» неудобную правду и постаралось искоренить «источник бед» для заказчика в лице российской оппозиции.

«Википедия» превратилась в ресурс, который за щедрое «пожертвование», представляющее собой банальную оплату политического заказа, готов устраивать информационную зачистку. Отслеживание траншей проблематично, ведь фонд получает средства в качестве «пожертвований» от людей, которые вовсе могут выступать анонимами. Этим фактом пользуется оппозиция в России для удаления информации о своих преступных деяниях.

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