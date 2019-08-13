Онлайн-справочник «Википедия», который должен существовать за счет добровольных пожертвований, уже давно является ресурсом для продвижения богачей и оппозиционеров.

Администрация «Википедии» уверяет, что деятельность ресурса осуществляется за счет полученных пожертвований, которые перечисляются на счет американской конторы «Викимедиа Фаундэйшн Инкорпорэйтед» в Калифорнии. Для увеличения прибыли руководство решило создать в странах подобие представительств, которые бы контролировали вопрос получения прибыли и передавали львиную долю средств в головной офис. В России такое отделение получило название Wikimedia RU.

«Википедия» тратит «пожертвования» на гранты своему руководству

«Википедия» неоднократно сталкивалась с обоснованными нападками экспертов, усомнившихся в чистом ведении финансовой политики компании. Учитывая тот факт, что в большей степени работу ресурса в виде авторства и редактуры выполняют добровольцы бесплатно, «Википедия» обладает слишком внушительными средствами. В американском фонде, получающем и распоряжающемся пожертвованиями, находится немногим более 200 человек. По состоянию на 2018 год активы «Викимедии» составили более 145 млн долларов. При этом на заработные платы, гранты авторам и различные проекты тратится намного меньше средств. Стоит отметить, что общий доход компании вырос на 20 млн всего за один год. Другими словами, созданная на пожертвования организация продолжает богатеть.

Причем критика в отношении руководства «Википедии» возникает не только в рамках способов получения финансовой поддержки. Бывший исполнительный директор фонда Wikimedia Сью Гартнер ранее убеждала общественность в наличии коррупционных схем в деятельности компании. Она выяснила, что миллионы долларов уходили на гранты, которые руководители компании выдавали фактически сами себе. Этот факт негативно повлиял на восприятие «Википедии» как беспристрастного и независимого ресурса, однако со временем скандал был замят. Более того, один из основателей «Фонда Викимедиа» Джимми Уэйлс продолжил открыто призывать пользователей делать пожертвования. Картинка с его лицом и призывом появлялась на многочисленных страницах ресурса. Таким образом, доходы компании, которая больше зарабатывает, чем тратит на развитие и гранты, стали расти еще больше.

«Нужная» информация в «Википедии» в виде политического заказа за «пожертвование»

Еще одним наиболее резонансным источником дохода «живущей на пожертвования» онлайн-энциклопедии является помощь со стороны заинтересованных в выдаче «нужной» информации деятелей и организаций. Получение крупных «пожертвований» является некой платой за формирование общественного мнения о том или ином объекте или человеке. Для создания позитивного о себе мнения общественности богатые люди готовы совершать на счета «Фонда Викимедии» огромные транши. Эту проблему ранее поднимал известный российский журналист-философ Андрей Тимесков. Он отмечал, что не верит информации в «Википедии», и призывал отказаться от этого ресурса в качестве источника данных. По словам Тимескова, «Википедия» за хорошую плату старательно «подтирает» информацию и подает ее только в выгодном для заказчика ключе.

В рамках выполняемого заказа «Википедия» может не только искажать или удалять информацию, но и блокировать источник, который показывает людям «неудобную» информацию для заказчика. В такой ситуации оказалось Федеральное агентство новостей (ФАН), которое втянули в грязную политическую игру с участием либерального движения в РФ. ФАН, проводящее многочисленные журналистские расследования о преступной деятельности оппозиционеров в России, оказалось заблокировано на «Википедии» решением администрации. Другими словами, руководство русского сегмента американского ресурса «подчистило» неудобную правду и постаралось искоренить «источник бед» для заказчика в лице российской оппозиции.

«Википедия» превратилась в ресурс, который за щедрое «пожертвование», представляющее собой банальную оплату политического заказа, готов устраивать информационную зачистку. Отслеживание траншей проблематично, ведь фонд получает средства в качестве «пожертвований» от людей, которые вовсе могут выступать анонимами. Этим фактом пользуется оппозиция в России для удаления информации о своих преступных деяниях.