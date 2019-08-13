Военные РФ в Сирии зафиксировали 25 нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

Дамаск, 13 августа. Российские наблюдатели сообщили о 25 нарушениях режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, следует из документа.

По данным оборонного ведомства, российская сторона зафиксировала 25 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 10, Идлиб — 1, Латакия — 14.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо — 1, Идлиб — 10, Латакия — 2, Хама — 8», — говорится в бюллетене.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и Сирии. В настоящее время власти САР ведут работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.