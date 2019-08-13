Профсоюзы предложили Минтруду перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 13 августа. Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом говорится в сообщении департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В профсоюзах отметили, что возможность перехода на четыре рабочих дня в неделю активно обсуждается как в России, так и во всем мире.

«Рассмотрев предложения, изложенные председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на заседании 108-й сессии Международной конференции труда, ФНПР направила в министерство труда и социальной защиты России свои предложения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФНПР.

Замруководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская отметила, что, в целом, продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается. По ее словам, проведенные исследования Роструда и службы исследований Head Hunter показали: сокращение рабочей недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

«ФНПР поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы», — сказала Косаковская.

По ее словам, Федерация независимых профсоюзов предлагает рассмотреть вопрос о переводе россиян на четырехдневную рабочую неделю в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в РФ.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта в будущем. По его словам, такая вероятность обосновывается развитием технологий. Он добавил, что технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое сотрудники предприятий затрачивают на трудовую деятельность.