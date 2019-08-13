Британский корабль HMS Kent направляется в Персидский залив

Лондон, 13 августа. Британский фрегат HMS Kent, который базировался в Портсмуте, направляется в Персидский залив.

Как передает британская газета Daily Mail со ссылкой на ВМС страны, планируется, что HMS Kent заменит корабль HMS Duncan. Он будет выполнять задачи в рамках миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе совместно с Соединенными Штатами.

Согласно данным издания, HMS Kent будут сопровождать британские корабли при проходе через Ормузский пролив.

Напомним, в Персидском заливе ситуация серьезно обострилась. Это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы. Вашингтон возложил ответственность за инцидент на Иран. В свою очередь, Тегеран все обвинения опровергает.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта. Концентрация сил и средств в регионе Персидского залива настолько высокая, что возможны любые инциденты, заметил дипломат. Рябков призвал не допускать эскалации напряженности в регионе. Он сделал соответствующее заявление после того, как корабль США сбил беспилотник Ирана в международных водах Ормузского пролива в целях самообороны. В Пентагоне подчеркнули, что БПЛА приблизился на угрожающее расстояние к десантному кораблю USS Boxer. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что любое «неосторожное движение» в Персидском заливе приведет к конфликту с разрушительными и непредсказуемыми последствиями.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают военную операцию под названием «Страж», целью которой считается создание безопасных морских путей на Ближнем Востоке. Отмечается, что США начали заниматься подготовкой операции после задержания иранским Корпусом стражей Исламской революции британского танкера, который нарушил международные нормы.