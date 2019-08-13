Назван возможный преемник посла США в России Джона Хантсмана

Вашингтон, 13 августа. Президент США Дональд Трамп может назначить новым послом в России бывшего спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана.

Имя возможного преемника Джона Хантсмана сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, точное решение об этом назначении будет принято в ближайшее время, окончательно кандидатура Бигана пока не определена.

Источник Reuters отметил, что если Биган действительно займет эту должность и переедет в Москву, это негативно отразиться на переговорах Вашингтона и Пхеньяна, потому что именно Биган занимался подготовкой встречи Трампа с Ким Чен Ыном в феврале в Ханое, он же добивался возобновления контактов лидеров этих стран.

Как сообщал ранее портал «Утро», Хантсман занимал пост главы дипмиссии США в России с 2017 году. Он уйдет в отставку 3 октября. До своего назначения на должность посла Хантсман был губернатором штата Юта и покидал должность в 2009 году с рейтингом одобрения свыше 80%.

Телеканал «Царьград» отмечает, что Хантсман рассматривает возможность участия в выборах губернатора Юты.