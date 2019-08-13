Шаманов рассказал, почему спецназ ВМС США поразила наркотическая чума

Депутат Госдумы Владимир Шаманов уверен, что армия США обращается к наркотикам в случае простоя на поле боя.

Ранее стало известно, что руководство американского военного ведомства распорядилось провести проверку в рядах спецподразделений Военно-морских сил США, бойцы которых были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время операций в Ираке.

Так, руководитель Командования специальных операций ВС США Ричард Кларк сообщил, что «недавние инциденты» вызвали серьезные вопросы командования к тому, соблюдаются ли этические и культурные нормы в рядах американских военнослужащих.

По данным телеканала CNN, ранее группа военнослужащих спецназа ВМС США была досрочно отозвана из Ирака из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении спиртного. Кроме того, несколько военных были уличены в 2018 году в Вирджинии в употреблении кокаина и других запрещенных веществ.

Как стало известно, Кларк распорядился провести к ноябрю ряд проверок, для этого будет создана специальная комиссия из ветеранов и гражданских экспертов. Они должны будут разобраться, по какой причине произошли нарушения военной дисциплины, как ведется набор сотрудников в эти подразделения, а также насколько скрупулезно их готовят.

Комментируя ситуацию, председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «проблемы с соблюдением этических и культурных норм в рядах американских военных могут быть связаны с частым простоем».

«Не секрет, что спецназ ВМС США, собственно говоря, как и военнослужащие обеих Воздушно-десантных дивизий — 101-й и 82-й — это затычки в любой американской бочке. Ими закрывают все имеющиеся направления, поэтому престиж службы в этих соединениях давно падает, а это значит, что Пентагон вынужден снижать порог приема на службу. Это все принесло с собой такие негативные последствия, как употребление спиртного, наркотиков и сексуальные домогательства», — пояснил парламентарий.

Другими словами, находясь длительное время в командировках, решая при этом задачи «стационарного характера», вроде охраны блокпостов и патрулирования военных баз, а также практически не участвуя в боевых действиях, бойцы спецподразделений ВМС США начинают маргинализироваться, а в итоге поражаются «наркотической чумой».

«Действительно, они ведь и в Афганистане, и в Ираке, как правило, в боевых действиях сами не участвуют, а в лучшем случае охраняют какие-то объекты и сопровождают колонны. Хотя и колонны уже перестали сопровождать, так как для этого привлекаются частные военные компании. Но вообще это известная практика, когда нет активных боевых действий, идет активное разложение в армейских подразделениях и тем более специальных, ведь это люди, которые заточены на концентрацию своего профессионализма в очень жестких условиях. И как показывает анализ, во время прямых боестолкновений эти подразделения, как правило, не несут боевых потерь и проявляют профессионализм и мастерство. А когда этого нет, идет разболтанность, пьянство», — продолжил Шаманов.

По словам собеседника ФАН, впервые подобная «раздолбанность» бойцов американских подразделений была замечена во времена вьетнамской войны, когда находящиеся в тылу военнослужащие домогались женщин в оккупированных городах.

«Поэтому не случайно Трамп (45-й президент США Дональд Трамп — Прим. ФАН) и его окружение все месяцы после избрания активно вели разговоры о том, чтобы сократить контингент войск за пределами Америки и прежде всего в Афганистане, Ираке и других горячих точках на Ближнем Востоке. Когда человек находится за пределами метрополии и, возвращаясь домой после одной командировки, сразу отправляется в другую, это сказывается на его психике. Это все как раз издержки непосильной ноши, которую американские политики взвалили на плечи военных», — заключил Шаманов.

В итоге с вердиктом созданной спецкомиссии будет ознакомлен американский Конгресс, который и решит, какую часть полученной информации можно будет предавать огласке.