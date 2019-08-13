Глава ЦИК заявила, что «оппозиция» угрожала устраивать митинги еще до снятия с выборов

Москва, 13 августа. Несогласованные митинги «оппозиции» в Москве — это способ шантажа, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью журналистке Юлии Доренко.

«Они (ряд кандидатов-самовыдвиженцев) стали организовывать митинги еще до того, как начались первые отказы. На всякий случай», — заявила Памфилова.

По словам главы ЦИК, требования предъявлялись в ультимативной форме: «Или вы нас регистрируете, группу. Или мы будем митинговать». Она подчеркнула, что это просто неприемлемо.

Напомним, Мосгоризбирком и окружные комиссии отказали так называемым «оппозиционным» кандидатам на законных основаниях: они предоставили в комиссии поддельные подписи. Например у юриста ФБК Любови Соболь недействительными оказались 14,67% , при допустимом уровне брака в 10%.Было установлена, что она организовала в одной из съемных квартир в Москве целую «фабрику поддельных подписей». Не гнушалась она и подкупом избирателей и использованием подписей мертвых.

Отметим, что все эти «недокандидаты» могли пойти в суд, но они предпочли устраивать в столице как согласованные, так и несанкционированные акции, требуя включить их в предвыборную гонку. Таким образом, они пытаются оказать давление на ЦИК и заставить комиссию перенести дату выборов в Мосгордуму с 8 сентября на более поздний срок. Однако Памфлова заверила, что никаких веских оснований переносить или отменять выборы в Мосгордуму, как того требует «оппозиция», нет.

Напомним, перенести выборы на конец осени предложил несостоявшийся кандидат Илья Яшин. Он попросил допустить до выборов других незарегистрированных кандидатов, несмотря на то, что они предоставили в избиркомы фальшивые подписи в свою поддержку.

Нельзя не сказать и о том, что незаконные митинги «оппозиции» 27 июля и 3 августа переросли в массовые беспорядки и вылились в столкновения провокаторов с сотрудниками полиции.