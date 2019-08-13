Эксперт назвал идеологию либертарианства на Украине ширмой для грабежей и воровства

Идеология либертарианства, которая стала основным курсом партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», представляет угрозу населению Украины тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств. Об этом в эфире YouTube-канала GolosTV.UA заявил эксперт Института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

«Либертарианство — это, по сути, правый анархизм. Всякий, у кого есть деньги, может купить все, что угодно, все покупается и продается, при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — сказал он.

Политолог рассказал, что уже были высказаны предложения об отмене бесплатного образования в вузах и школах, а также о внедрении страховой, платной «медицины». По его словам, были заявления и по страховой медицине, «по сути — платной».

Действительно, идеология либертарианства — это ширма для тех, кто будет грабить и уничтожать, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

«Ничего хорошего эта идеология государству не несет. Более того, в очередной раз демонстрируется, что Украина определена как территория для проведения лабораторных опытов. Обычно опыты происходят над мышами, а в рамках Украины — над людьми. Если говорить о социальных гарантиях, то их нет уже давно. Крохи, которые остались, достанутся тем, кому нужно что-то попилить. На пенсионерах уже давно поставили крест. Они мрут как мухи, что в свою очередь подтверждает статистика. Различные помещения и территории для социальных нужд, то есть все, что осталось со времен СССР, будет отбираться под флагом либертарианства для того, чтобы очередной толстосум наполнил свои счета в банках, но точно не на Украине. Весь ужас заключается в том, что эти мерзавцы используют разные аббревиатуры и названия, но основная цель — это грабить и уничтожать, а также увозить ресурсы с Украины и складывать на Западе. Плевать они хотели на Украину», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

В самом начале, когда Зеленский шел на пост президента Украины, политолог надеялся, что в нем есть человеческое начало.

«Но сейчас я все больше убеждаюсь, что за ним все больше просматриваются концы Игоря Коломойского. Проблема не в Зеленском, а в том, что олигархат, куда входят Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, продолжает грабить нашу страну. Ни о каком либертарианстве речи быть не может. Украина стала государством, в котором правит олигархат, причем в самом худшем его воплощении, а именно — в коллаборантском. Суть такого олигархата заключается в выводах ресурсов из страны на Запад, а Украине ничего не остается», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство. 28 мая об этом сообщил советник главы государства и его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук. Политик уточнил, что перед партией стоит цель создать новую модель экономики, с помощью которой Украина станет «сервисом», запускающим частные инициативы во все сферы, где каждая идея находится под судебной защитой, а инвестор получает гарантии и рабочие места.