Специалисты назвали пять признаков злокачественной анемии

Санкт-Петербург, 13 августа. Британские медики рассказали об основных признаках, которые помогут выявить злокачественную анемию. Среди пяти симптомов заболевания главным считается авитаминоз.

Злокачественная анемия, как рассказывают специалисты, может быть вызвана нехваткой витамина B12. Организм человека в этом случае находится в состоянии постоянной усталости и нарастающей депрессии. Этот симптом можно обнаружить на начальном этапе заболевания.

Также у больного появляется одышка и учащенное сердцебиение, это происходит из-за того, что в организме недостаточно красных кровяных телец. Вследствие этого кислород вырабатывается не в полном объеме. Среди других признаков специалисты называют желтоватый цвет кожи, опухание языка и онемение конечностей.

Иногда при злокачественной анемии пациенты могут испытывать головные боли, спутанность сознания, потерять вес из-за отсутствия аппетита. Также у больного замедляются мыслительные процессы и нарушается память.

Отметим, что злокачественная анемия является аутоиммунным заболеванием, вызывающим появление антител в организме человека. Защитная система человека не может бороться с антителами, поэтому возникает воспаление слизистой оболочки желудку.