Каракас, 13 августа. Действия Конституционной ассамблеи, которая постановила лишить парламентского иммунитета четырех депутатов контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи Венесуэлы «за измену родине», являются незаконными, заявил лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Гуайдо прокомментировал лишение иммунитета четырех оппозиционных депутатов. Он напомнил, что предупреждал «о новой вспышке диктатуры». Гуайдо подчеркнул, что сегодня «они незаконно преследуют» четырех парламентариев, а также угрожают незаконным проведением выборов. Лидер оппозиции назвал подобные шаги власти «неконституционными». По его словам, Каракас «препятствует любому мирному решению, защищая свой бизнес и личные интересы».

Ninguna de estas decisiones inconstitucionales tiene validez ni reconocimiento alguno: nadie reconoce al falso TSJ ni a la fraudulenta Constituyente; solo les queda la represión. Obstruyen cualquier solución pacífica con tal de defender sus negocios e intereses personales. — Juan Guaidó (@jguaido) August 13, 2019

В понедельник, 12 августа, Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Их обвинили в «измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, а также нарушении законов и насилии».

Напомним, затяжной кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и некоторые страны — участницы ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти события попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

США активно поддерживают смену власти в Венесуэле: в июле 2019 года стало известно, что USAID планирует направить на поддержку оппозиции этой страны 42 миллиона долларов. Кроме того, западная пресса активно поддерживает Хуана Гуайдо, не стесняясь использовать при этом ложную информацию. Среди таких «уток»: вброс о неком «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.

Напомним, Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы собрались распустить парламент.