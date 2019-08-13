В МВД рассказали, как не стать жертвой нового киберразвода от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества, с помощью которого злоумышленники списывают средства с банковских счетов россиян. В Управлении «К» МВД РФ рассказали, как не стать жертвой киберпреступников.

Как рассказала корреспондент «Российской газеты» Адриана Рутковская, ей на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник Сбербанка и сообщил о несанкционированной попытке перевода денежных средств с ее счета в другом регионе.

Позвонивший объяснил: банк заметил, что списывания со счета клиента обычно совершаются в Московской области, а сейчас была попытка совершения транзакции в Ростовской области, которую необходимо заблокировать, если она несанкционированная. Журналистка подтвердила, что не совершала никаких операций за пределами Подмосковья. «Сотрудник» банка не запрашивал у нее никакой конфиденциальной информации, поэтому изначально не вызывал подозрений. Сомнения подступили, когда позвонивший предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету клиента Сбербанка.

«Ключевым моментом стала сверка операционной системы Android и iOS. Узнав, какой из систем я не пользуюсь, он крайне любезно согласился помочь в отключении, и для этого ему понадобилась помощь стороннего приложения», — написала Рутковская.

Речь идет о программе делегирования доступа teamviewer, которая позволяет подключиться к вашему смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от лица владельца. Для подключения запросят лишь id пользователя. При этом доказать, что произошел взлом, впоследствии будет крайне сложно, поскольку доступ к смартфону и содержащейся на нем конфиденциальной информации пользователь в данном случае предоставил добровольно.

В тот же день журналистка обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества, которое перенаправили в Бюро специальных технических мероприятий Главного управления МВД.

Комментируя описанный случай Федеральному агентству новостей, начальник пресс-службы Управления «К» МВД России Александр Вураско заметил, что телефонное мошенничество с использованием программы teamviewer только набирает обороты.

«Если говорить об использовании teamviewer в связке с мобильными телефонами, то это новая тенденция. Изначально эта программа предназначалась для удаленного администрирования компьютера, и в привязке именно к компьютеру мошенники используют teamviewer достаточно активно. При этом программа teamviewer сама по себе легитимная, но ее широкие возможности пришлись по душе всякого рода злоумышленникам. Так, например, отдельные модули teamviewer используют вредоносные программы для получения удаленного доступа к компьютеру. А теперь очередь дошла до мобильных устройств», — рассказал он.

По его словам, несмотря на тот факт, что свой идентификатор (id) пользователи отдают телефонным мошенникам добровольно, можно доказать, что они не осознавали последствий подключения к их смартфонам посторонних лиц.

«Весь вопрос в том, насколько люди осознают последствия передачи своего id стороннему лицу. Получив с помощью teamviewer доступ к мобильному устройству, злоумышленник имеет возможность читать переписку, устанавливать и удалять приложения, получать и отправлять сообщения, входить в систему мобильного банка и осуществлять переводы с помощью SMS. Думаю, люди не предполагали, что, передав свой id, они фактически передали контроль над своим смартфоном. То есть они стали жертвами мошеннической схемы», — объяснил начальник пресс-службы Управления «К» МВД России, которое занимается раскрытием преступлений в сфере высоких технологий.

Александр Вураско вынужден признать, что когда речь идет о высокотехнологичных преступлениях, то вычислить злоумышленников достаточно сложно.

«Это возможно, но долго и сложно. Необходимо проанализировать всю имеющуюся информацию, многое зависит от того, сколько подобных преступлений было совершено, какова квалификация киберпреступника и так далее», — заметил представитель МВД.

Чтобы не стать жертвами нового киберразвода от имени банков, россиянам следует критично воспринимать телефонные звонки якобы из кредитных организаций, советует Александр Вураско.