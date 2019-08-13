Мадуро обновил состав правительства и создал новое министерство

Каракас, 13 августа. Венесуэльский лидер Николас Мадуро назначил ряд министров и руководителей в ведомствах, а также сформировал новое министерство туризма и внешней торговли. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Так, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен главой министерства общественных работ, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма. Руководить министерством университетского образования призван юрист Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак.

Кроме того, Мадуро сообщил о формировании нового министерства по туризму и внешней торговле, курировать его работой будет Феликс Рамон Пласенсиа Гонсалес.

Венесуэльский лидер рассчитывает, что новое ведомство даст толчок туристическому развитию страны.

В Венесуэле в конце января 2019 года начались масштабные протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Председатель оппозиции Хуан Гуайдо нелегально провозгласил себя временным лидером государства. Ряд западных стран под предводительством США заявили о признании Гуайдо. Единственно легитимный президент латиноамериканской страны Мадуро назвал Гуайдо марионеткой Вашингтона. Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро.

Западные ангажированные СМИ намеренно извращают реальное положение дел в Венесуэле, распространяя фальшивые данные. Так, журналисты ранее опубликовали вброс о загадочном «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской компании, а также фейковые сообщения о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Каракас. Впрочем, все эти «новости» были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а также теми изданиями, которые их печатали.