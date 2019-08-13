Челябинец рассказал, зачем «привлек» Тарантино к продаже квартиры своей тещи

Челябинск, 13 августа. Житель Челябинска Александр Кайнов помог теще, которая продает свою квартиру, оригинальным способом. Он создал коллажи из снимков жилья и фотографий режиссера Квентина Тарантино и прикрепил их к объявлению о продаже квартиры в Facebook.

Публикация в соцсети стала вирусной за несколько часов. Александр Кайнов рассказал, зачем «привлек» знаменитого режиссера к продаже квартиры своей тещи.

«У тещи стояла задача продать квартиру, и она как-то сказала, что дела идут ни шатко, ни валко. Я сказал, что приеду с отдыха, попробую ей помочь с продажей и поднять просмотры объявления», — рассказал Кайнов в комментарии телеканалу «360».

Он отметил, что в это время в Москву как раз приезжал Квентин Тарантино. Так у парня появилась идея использовать фотографии американского режиссера в объявлениях о продаже квартиры. Челябинец создал коллажи и разместил их в Facebook. Пользователи Сети оценили юмор.

«Очень смешные фотографии получились. Люди начали с ним мемы делать. Решил проверить вирусный маркетинг. Сработало», — сказал Кайнов.

Запись в социальной сети собрала более 330 «лайков» и 80 репостов.

Напомним, режиссер Квентин Тарантино посетил Москву в начале августа. Режиссер побывал с экскурсией в Кремле, пообщался с российскими журналистами и посетил премьеру своего нового фильма «Однажды… в Голливуде», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что Тарантино был потрясен российской столицей.