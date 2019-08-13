Сбербанк запустил сервис перевода средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов

Москва, 13 августа. Сбербанк запустил услугу по снятию средств в банкоматах по SMS-коду для всех клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Ранее такая услуга была доступна для клиентов из 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки.

Отмечается, что для перевода денежных средств нужно знать номер мобильного телефона или фамилию имя получателя.

В пресс-службе уточнили, что для получения денег необходимо указать SMS-код. При этом отправитель может отменить перевод, пока тот не получен, передает ТАСС.

«Главным преимуществом данного сервиса является тот факт, что даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов», — отметил вице-президент банковского учреждения, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

Комиссия за использование услуги составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тыс. рублей. Лимит отправленных средств — до 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщал телеканал «360», Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода.