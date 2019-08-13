Лидер демократов США открыто поддержал незаконные митинги «оппозиции» в Москве

Вашингтон, 13 августа. Лидер демократов в палате представителей конгресса США Стени Хойер выразил поддержку участникам запрещенных митингов «оппозиции» в Москве. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Американский конгрессмен считает, эти акции направлены на восстановление демократии «через свободные и честные выборы». По словам Хойера, на «оппозиционных кандидатов» давят, и это «должно встревожить весь мир».

«Конгресс США внимательно следит за происходящим», — подчеркнул он.

Это заявление Хойера в очередной раз подтвердило факт попыток США вмешиваться в российскую политику. На это уже неоднократно указывали и в верхней, и в нижней палате парламента РФ, а также в МИД России.

Так, 8 августа заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил о выявленных признаках вмешательства США в выборы в Мосгордуму. Это выразилось в недобросовестном освещении событий в Москве, в «неприемлемых действиях» некоторых дипломатов в Москве, а также в «участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства».

Кроме того, посольство США в Москве на своем сайте публиковало информацию об акциях «оппозиционных» кандидатов. В дипмиссии это объяснили необходимостью предупредить граждан США об этих мероприятиях. Однако в МИД РФ эти сообщения расценили как агитацию за участие в этом мероприятии. 11 августа Климов сообщил, что зарубежные силы на акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова манипулировали россиянами с помощью видеохостинга YouTube. Сенатор пояснил, что западные оппоненты использовали этот популярный сайт для того, чтобы провоцировать участников митинга, подбивая их на провокации. Информация о фактическом манипулировании была получена комитетом после этого мероприятия.

Вопросом о вмешательстве в российские выборы займется и Совет Госдумы. Заседание на эту тему пройдет 19 августа. С таким предложением 7 августа выступил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, вмешательство имеет документальное подтверждение. В качестве доказательства он привел сайт посольства США и обнаружил там «все маршруты, точки сбора, порядок финансирования», а также другую информацию о проведении 3 августа запрещенных «оппозиционных» акций.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия официально обратится к властям США и Германии по поводу вмешательства их дипломатов и СМИ во внутренние дела России в связи с освещением запрещенных «оппозиционных» акций в Москве 3 августа.

Напомним, запрещенные митинги прошли в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа. К участию в несогласованных мероприятиях москвичей призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие «политики». В качестве повода «оппозиционеры» использовали отказ МГИК регистрировать их на выборы в МГД.

Самовыдвиженцам отказали из-за того, что в их подписных листах было обнаружено огромное количество фальсификаций. Юрист ФБК Любовь Соболь использовала данные уже умерших москвичей, организовала подпольную фабрику по подделке подписей в свою поддержку. Кроме того, она призывала москвичей к участию в несогласовынных акциях, за что уже несколько раз была оштрафована судом.