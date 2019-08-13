Девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 13 августа. Девять женщин заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны знаменитого испанского оперного певца и дирижера Пласидо Доминго, пишет Associated Press.

Как сообщает агентство AP, восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что с конца 1980-х годов подвергались домогательствам сексуального характера со стороны Доминго. По словам трех женщин, испанский оперный певец пытался их поцеловать. Одна из представительниц прекрасного пола заявила, что исполнитель залез рукой к ней под юбку. Как отметили собеседницы агентства, случаи имели место быть в том числе и на территории Соединенных Штатов.

По информации АР, только одна женщина согласилась, чтобы ее имя было обнародовано. Ею оказалась певица Патриция Вульф, которая выступала вместе с Доминго в Вашингтоне. Другие собеседница отказались раскрывать свои имена, так как боятся, что их карьере будет нанесен ущерб.

Некоторые представительницы прекрасного пола сказали, что испытывали дискомфорт из-за того, что Пласидо Доминго заигрывал с ними. По словам одной из женщин, которую испанский оперный исполнитель выбрал для совместных выступлений, он настойчиво приглашал ее на свидание.

Как отмечает АР, порядка 30 человек из числа музыкантов и певцов, опрошенных журналистами, подчеркнули, что Доминго часто проявлял настойчивый интерес к женщинам. Сам испанский оперный певец заявил, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают». Как отметил Доминго, утверждения о домогательствах не являются действительностью, пишет АР.

«Тем не менее, больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения», — заметил Доминго.

В апреле 2019 года сообщалось, что австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш выиграл судебный иск о клевете против газеты The Daily Telegraph. Он отсудил более 600 тысяч долларов у издания, которое разместило статьи о его «домогательствах» к актрисе Эрин Джин Норвилл.