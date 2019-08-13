Атамбаева обвинили в убийстве и подготовке госпереворота

Бишкек, 13 августа. Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил бывшего лидера республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве.

«Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения государственного переворота», — заявил глава ГКНБ во время пресс-конференции.

Он указал на то, что экс-глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме обнаружили арсенал, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж коттеджа был оборудован под бункер, передает телеканал «360».

Кроме того, Опумбаев обвинил Атамбаева в том, что тот прицельно стрелял в бойцов спецназа. По его словам, «это убийство», пишет «Царьград».

Ранее Атамбаев признался, что использовал оружие, когда его пытались задержать, но «старался не попадать в людей».

В прошедшую среду возле дома экс-президента собрались сотни его единомышленников, спецназ применил спецсредства — шумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Жертвой столкновения стал один боец спецназа.

После длительных переговоров Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. Экс-президента поместили в следственный изолятор до 26 августа, сообщал «Ридус».

Атамбаев возглавлял Киргизию в течение шести лет — с 2011 по 2017 год. Согласно версии ведомства, экс-лидер Киргизии может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по фальшивым медицинским справкам и другим преступлениям. Позднее его лишили статуса неприкосновенности.