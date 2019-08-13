Economist назвал количество постов Трампа о России

Вашингтон, 13 августа. Американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter упоминал РФ намного больше раз, чем любое другое государство. К такому выводу пришли журналисты еженедельного журнала Economist.

Как напоминает издание, Дональда Трампа избрали на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году, за три года он опубликовал 1384 поста, в которых упоминается та или иная зарубежная страна. В общей сложности, в публикациях главы Белого дома фигурирует 81 государство.

Наиболее часто Трамп упоминал в своих постах именно Россию — 297 раз. На втором месте по популярности в рейтинге расположилась Северная Корея — 163 раза. Тройку лидеров замыкает Китай. Далее следуют Мексика и Пуэрто-Рико, а Великобритания расположилась лишь на 15 месте.

Последнее упоминание РФ в Twitter главы американского государства касается инцидента на полигоне в Архангельской области. Трамп написал, что американские власти сделают выводы из происшествия, которое произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки в РФ. Согласно сообщению главы Белого дома, Соединенные Штаты Америки «многое узнали» в связи со взрывом ракеты.