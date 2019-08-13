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Американские ученые выяснили, какие люди особенно склонны к развитию онкологии

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Американские ученые выяснили, какие люди особенно склонны к развитию онкологии

Массачусетс, 13 августа. Научные сотрудники из бостонского Института исследования рака Даны-Фарбера открыли редкую наследственную мутацию гена, которая существенно увеличивает риск заболевания раком. Особенно это касается появления опухоли поджелудочной железы, на которой и сконцентрировались эксперты. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

Как отметили американские медики, мутация RABL3 «ускоряет движение» известного белка KRAS и способствует росту раковых клеток.

Мутация гена RABL3 была зафиксирована во время наблюдений за семьей, где у пятерых родственников диагностировали онкологию, связанную как с поджелудочной железой, так и с другими типами онкологии.

Бостонские специалисты рассчитывают, что такое тестирование будет рекомендовано всем людям, в семье которых были выявлены случаи заболевания раком.

Как ранее сообщал «Ридус», французские исследователи заявили, что употребление даже небольшого объема сока или газированной воды в день может навредить здоровью. Оказалось, что ежедневное употребление 100 мл указанных напитков увеличивает общий риск возникновения онкологии на 18%.

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Источник: Medicalxpress
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