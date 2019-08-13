Москва, 13 августа. Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России. Специалистами были названы российские регионы, лидирующие по заболеваемости вирусным гепатитом.

Отмечается, что на первом месте по числу случаев вирусного гепатита оказался Чукотский автономный округ. В этом регионе на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тысяч населения. Как пишет RT, далее следует Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тысяч человек. На третьем месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ со значением 1863 случая на 100 тысяч жителей.

Немного отстают от тройки лидеров Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1). При этом меньше всего гепатитом болеют в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9). Как уточнили в министерстве здравоохранения, в России в 2018 году проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тысячи больше, чем в 2017 году). Из них 83,6 тысячи впервые выявленные случаи в 2018 году.

Ранее главный онколог Минздрава сообщил о росте заболеваемости раком в России. Заболеваемость раком в России выросла, онкологические болезни обнаружили у более чем 600 тысяч человек благодаря улучшению диагностики. Такую оценку дал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

При этом президент Ассоциации онкологов России обратил внимание на то, что число онкобольных в некоторых развитых европейских странах гораздо выше, чем во многих регионах РФ.

Положительную тенденцию в работе онкослужбы, по его словам, также позволяет оценить увеличение контингента наблюдаемых больных от пяти лет и более. В настоящее время в России онкологические заболевания приводят к летальному исходу в примерно 200 случаях на 100 тысяч. Каприн отметил, что это весьма хороший показатель.

Среди самых частых причин смерти россиянок трудоспособного возраста оказалась онкология, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, почему новообразования чаще других заболеваний становятся причиной гибели женщин в стране. По его словам, причиной всему является увеличившаяся продолжительность жизни людей.

Ранее министерство здравоохранения России назвало главные причины смертности российских женщин. Стало известно, что в каждом четвертом случае причиной гибели является онкологическое заболевание (23,8%). Около 22,9% приходится на болезни сосудов и кровообращения. Внешние обстоятельства становятся причиной смерти женщин в РФ только в 19,2% случаях.

Онищенко прокомментировал исследование ведомства. По его словам, россияне стали дольше жить. Он напомнил, что из 146 миллионов населения 46 миллионов — это люди старше 55 лет.

Онищенко обвинил мужчин в большом числе онкологических заболеваний у россиянок. Он уточнил, что сильный пол не создает условия, в которых представительницы слабого пола могли бы выполнять спокойно свою детородную функцию. Он напомнил, что многие женщины рожают первого ребенка только после 30 лет, а такие роды с точки зрения физиологии являются более сложными.

Эксперт добавил, что большое влияние на женское здоровье оказывает окружающая среда, вредные привычки. Онищенко уточнил, что в России в некоторых возрастных блоках число курящих женщин превышает число мужчин.