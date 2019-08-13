Пушков обвинил США в лицемерии из-за попыток привлечь Китай к переговорам по ДРСМД

Москва, 13 августа. Российский сенатор Алексей Пушков обвинил Вашингтон в лицемерии из-за попыток США привлечь КРН к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

С заявлением на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации выступил в своем аккунте в Twitter, опубликовав пост.

«Ссылки Соединенных Штатов Америки на необходимость привлечь к переговорам о ракетах средней дальности Китайскую Народную Республику — упражнение в лицемерии», — написал член верхней палаты российского парламента.

«Они призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД. Пекин уже не раз заявлял, что его не интересуют такие переговоры, и в Вашингтоне это хорошо знают», — констатировал российский сенатор.

Добавим, что ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения в начале этого года, обвинив Россию в его длительном нарушении.

Россия в ответ неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Как напоминают «Известия», в начале июля Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал Россию избавиться от ракетных комплексов «Искандер» для того, чтобы «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Пушков отметил, что предложение Столтенберга больше напоминает попытку подыграть американской стороне, которая сделала все для уничтожения ДРСМД.