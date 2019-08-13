Москва, 13 августа. Роскачество рассказало, как правильно выбрать качественную и натуральную колбасу, изготовленную по ГОСТу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роскачество дало рекомендации по выбору качественной колбасы. Как уточнили специалисты, при выборе продукта первым делом следует сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно. При этом продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова рассказала, что вареная колбаса должна быть упругой и без полостей. Цвет качественной колбасы от розового до светло-розового. Консистенция — не содержит комочков, явных цветовых пятен.

Следует прочесть этикетку, на которой должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения. Там же производитель сообщает, упакована колбаса под вакуумом или нет. Согласно правилам ГОСТа, вареная колбаса имеет следующий состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, а также сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Роскачество напоминает, что в вареной колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала. Правила изготовления разрешают использование Е-добавок: фиксатора окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислителей Е300, например, чтобы избежать прогоркания — аскорбиновой кислоты, Е301, Е304, Е306. Как разъяснили эксперты, регуляторы кислотности, как Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 помогают предотвращать развитие нежелательной микрофлоры в продукте. Как добавили в Роскачестве, допускаются , усилитель вкуса и аромата Е621, стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452. Это пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша.

Канцерогенный эффект могут иметь Е120 и Е252. Стоит также избегать добавки Е536. Их использование не допускается ГОСТом.

Ранее Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу. Эксперты Всероссийского союза потребителей Росконтроль исследовали русскую колбасу пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ». Специалисты, проведя исследование, пришли к выводу, что все образцы колбас этих марок соответствуют стандартам безопасности.

Эксперты изучали русскую колбасу по более чем 50 параметрам, среди которых соответствие заявленной маркировке, наличие патогенных микробов и консерваторов. Продукты закупались в обычных магазинах, а не со складов.

Несмотря на то, что на этикетке колбасы «Царицыно» указано, что это «колбасное изделие вареное из мяса птицы», ее тоже включили в исследование. Ее состав отличается от классического.

По итогам исследования, колбасы трех брендов — «Велком», «Михайловский» и «МясновЪ» — были рекомендованы к покупке, «Царицыно» и «Окраина» были добавлены в список товаров с замечаниями. Отмечается, что в образце колбасы под маркой «Велком» был обнаружен недостаточно хорошо перемешанный фарш, а кусочки шпика сильно отличаются друг от друга по размеру. Кроме того, у колбасы был вяжущий вкус.

Похожие недостатки были выявлены в колбасе марки «Михайловский». Помимо этого, в образце на разрезе отмечены включения соединительной ткани. В колбасе бренда «Окраина» и «МясновЪ» куски шпика были крупнее, чем предусмотрено стандартом. Эксперты также нашли в колбасе «Окраины» частицы свиной шкурки, при этом в маркировке они не были указаны, как и соли фосфорной кислоты.

Кроме того, Росконтроль провел экспертизу мясных изделий разных марок и выявил настоящую «Докторскую колбасу». Прежде всего, сотрудники союза потребителей проверили изделия на соответствие ГОСТу.

Росконтроль проверил пять популярных марок: «Дымов», «Клинский», «Еремкина Татьяна», «Велком» и «Мясной дом Бородина». Эксперты установили, что колбасные изделия марок «Дымов», «Клинский» и «Еремкина Татьяна» не имеют серьезных нарекания. Однако в колбасе «Дымов» отметили вяжущий вкус, а колбаса «Еремкина Татьяна» имеет слабовыраженный аромат специй. В продукции марки «Велком» содержание белка оказалось меньше допустимой нормы. А мясные изделия «Мясной дом Бородина» попали в черный список «Росконтроля». Специалисты обнаружили углеводный компонент, который не был заявлен в составе.