Активному участнику незаконных митингов-беспорядков в Москве предъявили обвинения

Москва, 13 августа. Следователи предъявили обвинение активному участнику несогласованных акций Константину Котову по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга, по которой единственным осужденным был Ильдар Дадин. Об этом рассказала журналистам адвокат Котова Мария Эйсмонт.

По словам юриста, Котов вину не признает, а избрание меры пресечения в Пресненском суде российской столицы состоится в предстоящую среду, передает ТАСС.

Ранее адвокат сообщила, что ее клиент с мая прошлого года 10 раз привлекался к административной ответственности.

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, 15 мая 2019 года Котов был признан виновным в совершении административного правонарушения за организацию несогласованной акции, за что ему был назначен административный арест на срок пять суток. Практически через месяц после этого Котов участвовал в незаконном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, за что был подвергнут к штрафу в размере 15 тыс. рублей. Помимо этого, 15 июля в своем интернет-аккаунте активист разместил призывы к участию в массовом мероприятии, за что подвергся административному аресту на десять суток. 10 августа возле администрации президента России Котов участвовал в несанкционированном митинге.

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за многократные нарушения установленного порядка организации или же проведения собрания, акции, шествия. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет заключения.

Как напоминает ТАСС, первым осужденным по указанной статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд российской столицы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам тюрьмы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в незаконных сходках.

Напомним, в прошедшую субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписных листов. Участие в согласованном мероприятии приняли известные рэп-музыканты и блогеры, в результате митинг превратился в концерт. Однако неудовлетворенные мирным фестивалем провокаторы решили устроить «прогулку» по центру столицы, по пути устраивая погромы, разбивая автомобили, мешая движению транспорта и забрасывая жителей Москвы и туристов дымовыми шашкам. Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии молниеносно пресекли беспорядки, задержав нарушителей и провокаторов.

Причиной для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы протеже блогера Алексея Навального из-за липовых подписей. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили большое число фальшивых автографов – 14% поддельных подписей, помимо этого, в листах встречались даже «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали сенсацией, поскольку еще в ходе предвыборной кампании в одной из столичных квартир обнаружили целую лабораторию по рисовке автографов в ее пользу.