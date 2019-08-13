Москва, 13 августа. Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров. Об этом говорится в сообщении федеральной Авиалесоохраны.

В России начала снижаться площадь лесных пожаров. 12 августа стало известно, что в России зафиксированы 202 лесных пожара на площади 283,2 тысячи гектаров, которые активно тушат. При этом 146,7 тысячи — в Иркутской области и 126,1 тысячи — в Красноярском крае. По словам руководителя лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексея Ярошенко, пик лесных пожаров в Сибири пройден. Как пишет РИА Новости, за прошедшие сутки было ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара.

Напомним, МЧС назвало основную причину возникновения лесных пожаров в Сибири. Причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем. Об этом заявил заместитель главы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме. Согласно данным МЧС, сухие грозы, которые очень часто приходили в регион, не являлись основной причиной возникновения природных возгораний. Однако, по предположению исполняющего обязанности главы Рослесхоза Михаила Клинова, лесные пожары в контролируемых зонах начались все-таки из-за сухих гроз.

Ранее сообщалось, что в воскресенье авиация российского спасательного ведомства во время тушения природных пожаров в Сибири сбросила на леса около 900 тонн воды.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края. Зaмнaчaльникa центрa «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин подчеркнул, что причиной распространения лесных пожaров в Сибири стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний.

Синоптики считают, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если туда придет антициклон. По их словам, когда центр управления циркуляцией в антициклоне будет расположен в низовьях Оби и Иртыша — на севере Западной Сибири, тогда дым донесется до Москвы.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в ближайшие 12 дней вероятность поступления такого воздуха в Европейскую часть России близка нулю. Нельзя исключать появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров, отметили синоптики.

Так, смог из Сибири сначала может быть вынесен в Карское и Баренцево море, а затем северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере смогут «вернуть» их на материк. Синоптики подчеркнули, что воздух из северных районов страны будет поступать в Москву до начала новой недели.

Напомним, почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org.

Как говорится в документе, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель.

Министерство чрезвычайных ситуаций направило запросы мобильным операторам для выяснения местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области.

По данным ведомства, дознаватели опросили свыше 60 свидетелей. В общей сложности с начала весенне-летнего пожароопасного периода возбуждено 11 уголовных дел, а также назначено более 50 пожарно-технических экспертиз.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае 2019 года произошли пожары. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин попросил Генеральную прокуратуру проверить соблюдение законодательства РФ физическими и юридическими лицами, использующими леса в Иркутской области, где в мае этого года произошли крупные возгорания. Кроме того, глава государства попросил оценить соблюдение российского законодательства должностными лицами государственных органов в регионе. Прокуратуре предстоит выяснить, исполнялись ли чиновниками задачи по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров. Ответственным за выполнение этих поручений назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. Поручение Путина ему предстоит выполнить до 1 сентября.

Президент России предложил правительству совместно с общественным движением «Народный фронт «За Россию» до 1 декабря разработать предложения по совершенствованию законодательства страны в части, касающейся охраны лесов от пожаров.