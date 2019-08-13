АТОР сообщил о существенном подорожании отдыха в Египте

Москва, 13 августа. Министерство гражданской авиации Египта решило повысить существующий и внедрить новый сбор с пассажиров. С 15 ноября с каждого туриста будет взиматься налог в размере 25 американских долларов. Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

Раньше иностранным гражданам, вылетающим международными регулярными или чартерными рейсами из египетских воздушных гаваней, приходилось платить 20 долларов. Отмечается, что внутренние рейсы также обложат налогом: сумма составит 5 долларов.

Также на 15% вырастут сборы за обслуживание авиакомпаний за исключением рейсов национального перевозчика Египта — Egypt Air, пишет АиФ.ru.

Помимо этого, согласно данным АТОР, с путешественников будут брать дополнительный налог за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности» в аэропортах страны. С 15 ноября 2019 года во всех аэропортах с каждого пассажира для этих целей будет взиматься по два доллара, а с туристов — по 4.

Получается, отдых для среднестатистической семьи из трех человек на египетских курортах подорожает примерно на 10 тысяч рублей.

Как сообщало издание Infox.ru, в 2016 году туристический поток в Египет рухнул почти на 50%.