Ученые предупредили об угрозе распространения опасной инфекции

Лондон, 13 августа. Исследователи из британского Института Сангера в Хинкстоне выяснили, какие новые эпидемии могут быть опасны для человечества.

Размышлениями на тему ученые поделились в заметке, опубликованной в журнале Nature Genetics, отметив, что бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах.

«Эта бактерия сейчас расщепляется на два отдельных вида, один из которых приспособлен к распространению по больницам. Этот подвид микробов существует уже тысячи лет, однако только сейчас возникли те особенности медицины и диеты, которыми он способен пользоваться», — говорится в публикации.

Исследователи напомнили, что в последние годы очень остро стоит проблема так называемых «супербактерий» — микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

«Главные «инкубаторы» таких микробов — больницы и животноводческие фермы, где лекарства используются для ускорения роста мясных пород скота», — бьют тревогу британские ученые.

Примечательно, но эти бактерии появилась не сейчас — они возникли более 75 тысяч лет назад. Развитие человечества послужили «локомотивом» реальной биологической эволюции другого живого существа.

«Это означает, что для борьбы с больничной диареей необходимо не активнее дезинфицировать помещения, а менять стиль жизни и наборы гигиенических средств», — цитирует исследователей «МИР 24».

Как напоминает RT, в начале августа научные сотрудники из Университета Британской Колумбии заявили о связи высокого уровня инсулина в крови с раком. По словам канадских медиков, связь между онкологией и гиперинсулинемией была зафиксирована при различных раковых заболеваниях, к примеру, раке молочной железы

Кроме того, сообщает «Царьград», стало известно, что научные сотрудники из Медицинского колледжа Бейлора в США установили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. Американские ученые исследовали более 10 тыс. образцов тканей, выделенных из 32 типов злокачественных опухолей, после чего сравнили их ДНК с 80 тыс. различных мутаций в базах данных, информация о которых была получена на протяжении последних 30 лет.