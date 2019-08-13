Киоск с мороженым ударил током девочку на Украине

Киев, 13 августа. Девочка прикоснулась к киоску с мороженным и получила удар током в Днепре. Отмечается, что происшествие случилось в переулке Добровольцев. Ребенок решил купить мороженое, но когда дотронулся до ручки холодильника, упал на землю от сильного разряда.

Как передает РЕН ТВ, девочку госпитализировали с ожогом рук. На данный момент полиция выясняет, как дверь киоска оказалась под напряжением. О состоянии пациента неизвестно.

Ранее сообщалось, что гражданин КНР скончался от удара током, когда задел удочкой линию электропередачи во время рыбалки на реке Дема под Уфой. Инцидент произошел на берегу реки, протекающей в Башкортостане и Оренбургской области. 36-летний гражданин Китая во время отдыха на рыбалке зацепил удочкой линию электропередач, в результате чего получил смертельный электрический разряд.