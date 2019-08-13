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Экономика

В России могут внедрить новую схему онлайн-продаж алкоголя

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В России могут внедрить новую схему онлайн-продаж алкоголя

Москва, 13 августа. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новую идею по легализации продаж алкоголя в Сети. Об этом говорится в письме главы АКИТ Артема Соколова на имя председателя Кабмина России Дмитрия Медведева.

Отмечается, что регистрировать время и место реализации алкогольной продукции позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и гаджеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов, пишут «Известия».

Такие документы создаются даже в том случае, если заказ был заранее оплачен онлайн — курьер обязательно должен пробить второй чек, так называемый «нулевой», с данной информацией, пишет «ФедералПресс».

В АКИТ уточнили, что чек сразу же передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Система сможет ограничить торговлю спиртной продукцией в ночное время, а также оградить от алкоголя подростков, считают в ассоциации.

Впрочем, специалисты уже указали на слабое место такой схемы — речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем тет-а-тет, пишет «Газета Кемерова».

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Источник: Известия
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