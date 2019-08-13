Авария под Нерюнгри в Якутии унесла жизни пяти человек. События дня. ФАН-ТВ

ДТП в Якутии Пять человек погибли, еще четверо пострадали в страшном ДТП в Якутии. Сегодня утром на трассе «Лена» столкнулись грузовик «КАМаз» и легковая Toyota — последняя, по некоторым данным, выехала на встречную полосу, в ней же и находились все девять человек — жертвы и пострадавшие. Двое из них в тяжелом состоянии. Известно, что среди пассажиров Toyota были несовершеннолетние, при этом сам автомобиль, как сообщают СМИ, направлялся из города Нерюнгри в поселок Чульман. Оперативники еще выясняют все детали происшествия.

Соболь оштрафовали еще на 300 000 Несостоявшийся кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь продолжает коллекционировать штрафы. Троицкий суд Москвы обязал сторонницу Алексея Навального выплатить еще 300 000 рублей за повторное нарушение правил проведения массовых акций и организацию несогласованного митинга 3 августа в столице. Таким образом, общая сумма всех штрафов достигла 930 000 рублей. Напомним, что ранее Мосгоризбирком не допустил Соболь и ряд ее сторонников к выборам в городскую думу из-за нарушений — в их подписных листах нашлось свыше допустимых 10% брака. В Москве прошла серия несогласованных митингов, едва не обернувшихся массовыми беспорядками. Против их организаторов возбуждены уголовные дела.

Аэропорт Гонконга возобновляет работу Аэропорт Гонконга возвращается к работе после обширного коллапса. Очередные протесты, прошедшие за несколько дней в местном терминале, полностью прервали авиасообщение. Накануне из-за тысяч демонстрантов, как сообщают СМИ, были отменены абсолютно все рейсы. Напомним, что массовые беспорядки в Гонконге начались с июня, когда власти региона задумали поправки к закону об экстрадиции — подозреваемых смогут выдавать ряду юрисдикций, в том числе материковому Китаю. Но активисты боятся, что Пекин применит новое право в политических целях. Правда, в Поднебесной уже заявляли, что протесты растут не сами собой, а активно поддерживаются из-за рубежа, в том числе из США.