Глава Huawei призвал сотрудников компании к «Великому походу» против США

Пекин, 13 августа. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй написал в служебной записке о необходимости реорганизовать корпорацию и создать команду, которая поможет преодолеть кризис. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

В записке Жэнь Чжэнфэй пишет, что в срок от трех до пяти лет планирует создать способную защитить Huawei от санкций США «непобедимую железную армию». Он предупредил сотрудников о возможном ухудшении общего положения корпорации на рынке смартфонов.

«Мы должны завершить реорганизацию в суровых и сложных условиях, создав непобедимую железную армию, которая может нам помочь победить. Мы обязательно должны завершить эту реорганизацию в течение трех-пяти лет», — говорится в служебной записке Чжэнфэя

Глава компании предупредил, что не все части бизнеса смогут пережить грядущие изменения и призвал к «великому походу» против Вашингтона.

США внесли Huawei в черный список. Попавшие в него компании не могут сотрудничать с американскими технологическими корпорациями без разрешения правительства Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают, что Huawei представляет угрозу безопасности, так как компания отчитывается перед правящей в КНР Коммунистической партией. В китайской корпорации не раз отрицали обвинения.

Жэнь Чжэнфэй ранее заявил, что Huawei основательно подготовилась к санкциям. В минувшем месяце компания объявила о росте продаж смартфонов, несмотря на ограничительные меры США.

Сегодня в США вступает в силу запрет на закупку и использование телекоммуникационного оборудования компаний ZTE и Huawei государственными учреждениями, сообщила газета «Известия». Запрет также распространяется на оборудование китайских компаний Hangzhou Hikvision Digital Technology, Hytera Communications Corporation и Dahua Technology.