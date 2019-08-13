Прокурор Нью-Йорка заявила о намерении засудить Трампа

Нью-Йорк, 13 августа. Прокурор и представитель от Демократической партии США Летиция Джеймс заявила о намерении засудить главу Белого дома Дональда Трампа из-за введения нового миграционного правила, которое ограничивает въезжающим доступ к государственной помощи. Об этом сообщает издание The Hill.

«Новое правило президента Трампа — это еще один пример того, как его администрация поворачивается спиной к тем людям, которые борются за лучшую жизнь для себя и для своих семей», — указала Джеймс.

Это правило расширяет определение, под которое попадает категория людей с низкими зарплатами, в результате чего министерство внутренней безопасности США может чаще отказывать им во въезде, выдаче виз и продовольствия или медицинской помощи.

По ее словам, помощь необходимо предоставлять людям с любым уровнем дохода.

Общественники и правозащитники раскритиковали инициативу Трампа, поскольку это правило значительно усугубит условия жизни малоимущих как нелегальных, так и легальных иностранцев.

Как сообщала «Газета.Ru», американский лидер представляет из себя ярого противника миграции в Штаты из латиноамериканских стран, поскольку, по его мнению, именно она является причиной распространения торговли наркотическими средствами и людьми.

Одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента Америки было возведение стены на границе с Мексикой, сообщал Infox.ru.

В середине февраля 2019 года он ввел режим ЧП, чтобы получить из бюджета примерно 6,4 млрд долларов на реализацию соответствующей идеи. Однако оппоненты президента согласились выделить на стену в четыре раза меньше — 1,4 млрд долларов.