Пентагон проверит военных ВМС после сообщений об употреблении наркотиков

Вашингтон, 13 августа. Руководство Пентагона распорядилось провести проверки в связи с информацией в прессе о том, что военные спецподразделений Военно-морских сил США были уличены в употреблении наркотических средств и сексуальных домогательствах, в том числе во время операций в Ираке. Об этом сообщает телевизионный канал CNN.

Как отметил руководитель Командования специальных операций ВС США Ричард Кларк, «недавние инциденты» вызвали вопросы касательно того, соблюдают ли этические и культурные нормы военные. Правда, он не сказал, о каких конкретно происшествиях идет речь.

Согласно данным канала, ранее группу военнослужащих спецназа ВМС США досрочно отозвали из Ирака по причине обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении спиртного, пишут «Известия».

Помимо этого, говорится в репортаже, несколько военных были уличены в 2018 году в Вирджинии в употреблении кокаина и других запрещенных препаратов.

Также сообщается, что Кларк распорядился провести к ноябрю целый ряд проверок. Для этого создадут специальную комиссию, в которую войдут ветераны, а также эксперты из числа гражданских лиц. Последним необходимо будет идентифицировать, по какой причине произошли нарушения дисциплины, как ведется набор военных в эти подразделения, а также насколько скрупулезно их готовят.

Планируется, что по окончании разбирательства с вердиктом комиссии будет ознакомлен Конгресс США. Законодатели решат, какую часть полученной информации можно будет предавать огласке.