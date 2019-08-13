Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай

Чита, 13 августа. Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провести через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.

Девушку досмотрели на посту «Забайкальск». По словам таможенников, при прохождении границы она сильно нервничала. Россиянка спрятала слитки под стельками кроссовок. Их обнаружили с помощью металлоискателя.

Она объяснила, что золото досталось ей от родственников. Она планировала продать ценный груз в Китае. Общий вес контрабанды составил 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает News.ru.

Ранее житель Якутии пытался провести через границу алмазы. Мужчина спрятал их в автомобиле и пытался пересечь границу Монголии. Стоимость алмазов оценивается в один миллион рублей, сообщают «Аргументы и факты».

Отметим, сотрудники Оренбургской таможни задержали крупную партию среднеазиатских сухопутных черепах. Они были замаскированы под овощи. Их спрятали в мешках со свежей капустой.