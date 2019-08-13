Поручение Путина по инвестрейтингу выполнили два региона Дальнего Востока

Владивосток, 13 августа. По словам полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, два региона ДФО выполнили поручение Владимира Путина войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга.

С заявлением на тему Трутнев выступил, открывая в столице Приморского края заседание совета при полпреде, напомнив, что такое поручение главам дальневосточных регионов российский лидер дал в 2017 году.

«Сегодня поручение президента выполнено двумя регионами – Якутией (22 место), и Камчатским краем (28 место). Высокую динамику также показал Приморский край, который улучшил показатели на 21 позицию», — уточнил Юрий Трутнев.

«Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство… Задачу необходимо выполнять. Прежде всего, это работа губернаторов», — добавил полномочный представитель.

Говоря об аутсайдерах, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе отметил Хабаровский край, который показал самую плохую динамику и существенно снизил позиции в рейтинге.

«Я прошу на это губернатора Сергея Фургала обратить внимание, это плохая история. В целом по итогам работы 9 из 11 регионов показатели улучшили. Работу надо продолжать», — констатировал Трутнев.

Как напоминает «Газета.ru», еще зимой полпред президента в ДФО выступая на пресс-конференции «Дальний Восток: точки роста» заявил о недостаточном экономическом развитии округа.

Юрий Трутнев обратил внимание, что в Дальний Восток за последние пять лет было вложено 326,5 миллиарда рублей, однако местные жители не ощутили на себе качественных изменений.