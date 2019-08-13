Соболь и Ко готовили митинги-провокации задолго до избирательной кампании

Москва, 13 августа. Директор Центра политического анализа Павел Данилин обвинил Любовь Соболь в намеренном провале компании по сбору подписей для регистрации в качестве кандидата в депутаты в Московскую городскую думу, чтобы использовать отказ Мосгоризбиркома как повод для митинговой активности.

По мнению эксперта, цель Соболь и собравшихся вокруг блогера Алексея Навального людей, заключается в создании массовых доходящих до прямых столкновений с правоохранительными органами незаконных акций.

«Я думаю, что не только персонально амбиции Соболь, но и персонально амбиции Навального и ФБК являются одной из причин столь радикально ожесточившихся массовых мероприятий, которые перерастают в массовые беспорядки. Нет сомнений, что как Соболь, так и Навальный делают серьезную подготовку к подобным мероприятиям, осуществляют своз людей из близлежащих регионов России, а также определяют бригадиров и других лиц, ответственных за проведение мероприятий», — цитирует Данилина «Экономика сегодня».

Он напомнил, что более 600 задержанных на несанкционированной акции 27 июля не были жителями Москвы. По мнению Данилина, это говорит о том, что почти вся «массовка» для таких митингов по крохам набирается с близлежащих регионов и Московской области. Для этого требуются организация и финансирование, считает эксперт.

«Это серьезная организация, и на фоне этого говорить о том, что Соболь и ее люди действуют здесь любительски, не приходится. Это глубокий профессионализм, который, вероятно, был подготовлен задолго до избирательной кампании», — подчеркнул Данилин.

Ранее RT сообщило, что суд признал Соболь виновной в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Напомним, организаторы незаконных митингов, а также состоявшейся в столице 10 августа согласованной акции пытаются оказать давление на Мосгоризбирком, правомерно отказавшийся регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму предоставивших поддельные подписи граждан.

Из предвыборной гонки на законных основаниях исключены сторонники Навального, в том числе Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались липовыми. Юриста так называемого ФБК неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Например, она подкупала избирателей, организовала в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», а также не постеснялась использовать подписи мертвецов.

Примечательно, что прошедший 10 августа на проспекте Сахарова санкционированный митинг так называемой оппозиции превратился из политического мероприятия в концерт. Чтобы заманить людей на свою акцию, организаторы пригласили популярных рэп-исполнителей, блогеров и других медийных персон. При этом «оппозиция» не стала отказываться от проверенных методов и снова привезла на митинг массовку из регионов.