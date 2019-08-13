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ФАН публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Якутии

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ФАН публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Якутии

Якутск, 13 августа. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия в Якутии.

ФАН публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Якутии

ФАН публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Якутии

Напомним, что авария произошла на 379-м километре автодороги «Лена» - легковая Toyota выехала на полосу встречного движения и врезалась в тяжелый грузовик, водитель которого пытался избежать столкновения.

ФАН публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Якутии

Как сообщает «Газета.ru», в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, еще четверо – получили травмы разной степени тяжести. Как стало известно ФАН, все они находились в салоне иномарки.

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