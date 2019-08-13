Солдат НАТО изобразили на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне в Приамурье

Благовещенск, 13 августа. В поселке Дипкун Тындинского района на обновленном памятнике солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, изобразили военнослужащих НАТО.

Об этом РИА Новости сообщил депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин, добавив, что также есть претензии и к качеству выполненных работ.

«Ко мне обратились земляки, которые недовольны проведенным ремонтом памятника. Считаем, что такое оформление недопустимо, потому что оно искажает нашу историю», — заявил парламентарий.

Дело в том, что после реставрации 20-летнего монумента на одной из плит памятника появилось изображение с силуэтами солдат, обмундирование которых не соответствует уставу Красной армии тех лет.

«В следующем году наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Считаем, что к этой священной дате все памятники, монументы должны быть обновлены и соответствовать нашей истории», — добавил депутат.

К слову, в региональной инспекции по охране объектов культурного наследия согласились с доводами Ветелкина, однако уточнили, что памятник в Дипкуне не состоит на государственной охране, поэтому его содержанием должны заниматься местные власти.

«Обращаемся в администрацию Тындинского района, чтобы исправили возникшее недоразумение. Мы хотим узнать, кто производил работы на памятнике, добиться изменений», — констатировал депутат.

Как напоминает «Газета.ru», в июле стало известно, что в московском парке Победы откроют памятник солдатам-словенцам, погибшим на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах.