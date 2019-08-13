Катапультные кресла для Су-24 и Су-25 оборудуют подогревом

Москва, 13 августа. Катапультные кресла для штурмовика Су-25 и фронтового бомбардировщика Су-24 оборудуют электроподогревом. Об этом заявил генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков.

Поздняков отметил, что системой электроподогрева снабжаются старые кресла для Су-25 и Су-24. Смысла в их глубокой модернизации пока нет. Срок эксплуатации кресел достигает 40 лет, отметил Поздняков. По его словам, высказываются предложения о дальнейшем продлении срока эксплуатации кресел.

Ранее стало известно, что Анкара рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после отказа США включить Турцию в программу по самолетам F-35 из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400.