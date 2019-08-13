В Киеве объяснили, чем опасна идеология партии Зеленского

Киев, 13 августа. Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» придерживается идеи либертарианства. Эта идеология опасна для Украины она направлена на превращение страны в государство без социальных обязательств. Об этом заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

«Что такое либертарианство – это, по сути, правый анархизм. То есть, всякий, у кого есть деньги, может купить что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет», — заявил Богатырев.

По его словам, определение либертарианство применимо к партии Зеленского не является фигурой речи. Эксперт считает, что соратники Зеленского выступают за то, чтобы Украина не была социальным государством. Он подчеркнул, что они высказывают соответствующие инициативы, например, о необходимости отменить бесплатное высшее образование.

Политолог заявил, что школьное образование, по словам соратников Зеленского, также должно быть частично переведено на платную основу. Он напомнил, что предлагалось сделать платной медицину, создать рынок земли и так далее.

«В итоге мы получим государство без социальных обязательств, которому мы будем платить все те же большие налоги», — заявил эксперт.

По его словам к ним будут относиться также скрытые налоги, заложенные в коммунальные услуги.

Эксперт считает, что такие инициативы соратников президента не понравятся украинцам, поэтому рейтинг Зеленского вскоре снизится.

Ранее директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что главные факторы, поддерживающие экономику Украины на плаву — внешнее финансирование, а также деньги, которые отправляются на родину трудовыми мигрантами.