Политолог сравнил незаконные митинги в Москве с деятельностью религиозных экстремистов

Москва, 13 августа. Крымский политолог Владимир Джаралла призвал власти реагировать на митинги оппозиции в столице, как на религиозный экстремизм.

Эксперт отметил, что подобные акции ему знакомы по личному опыту, так как в составе Украины Крым пережил два госпереворота.

«То, что сейчас происходит в Москве, очень и очень знакомо. Возникает вопрос, почему же эти люди не так изысканы в своих подходах. Ответ очень простой: раз это работает, зачем усложнять», — цитирует политолога «ПолитЭксперт».

Джаралла выразил мнение, что вопрос о происходящем в столице волнует мало кого из либералов. Их главная цель заключается не в демократии, но во власти.

«Очень было любопытно услышать оценку о ходе митингов от самой «оппозиции». Заметно, что они удивлены тем, что власть достаточно профессионально подходит и с силовой точки зрения, и с информационной к процессу. Это не позволяет им развернуться в полной мере. Более того, приняты меры по пресечению иностранного вмешательства от законодательства до конкретных мер», — сказал Джаралла.

По его словам, в законодательстве есть все инструменты для влияния на проходящие в столице незаконные митинги. Но эксперт отметил, что применять меры следует более жестко и решительно, так как среди участников протеста имеются подготовленные лидеры-провокаторы. Люди прошли для участия в незаконных митингах, считает политолог.

Сложившуюся ситуацию он назвал вызовом власти и людям. По словам Джаралла, чем строже будет наказание, тем лучше. В качестве примера он привел религиозный экстремизм, который был очень серьезной проблемой в России некоторое время назад. Но ситуацию исправили масштабные и системные меры профилактики. Этот подход он предложил использовать «в отношении конкретных людей».

Напомним, на митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве 10 августа по официальным данным пришли около 20 тысяч человек. После завершения выступлений популярных музыкантов и блогеров большая часть митингующих разошлась по домам. Но особо рьяные активисты после концерта решили устроить в центре Москвы погромы, разбивая стекла автомобилям и поджигая дымовые шашки.

Участники акций убеждены, что «независимые» кандидаты были якобы незаконно не допущены на выборы в Мосгордуму. Однако в их подписных листах было найдено большое количество фальсификаций. Так, соратница Навального Любовь Соболь предоставила документы, в которых были выявлены «подписи мертвецов».

Ранее в Москве полицейские обнаружили тайный штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Позже координатор ее штаба подтвердил махинации с подписными листами.