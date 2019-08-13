Экипировку летчиков боевой авиации РФ модернизируют с учетом опыта операции в Сирии

Москва, 13 августа. НПП «Звезда» приняло решение модернизировать разгрузочный жилет летчиков боевой авиации России на случай их катапультирования над территорией противника.

Размышлениями на тему в интервью РИА Новости поделился генеральный директор — главный конструктор предприятия Сергей Поздняков, уточнив, что решение было принято после операции в Сирийской Арабской Республике.

«Актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета для летчиков боевой авиации, размещения в нем сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и т.д.», — пояснил специалист.

«У вертолетчиков такие жилеты есть, но они не адаптированы к катапультированию из самолета на больших скоростях», — добавил руководитель научно-производственного предприятия «Звезда».

Сейчас НПП ведет работы по адаптации разгрузочного жилета и его содержимого к критическим условиям при катапультировании из самолета. По планам, уже в следующем году жилет будет представлен к испытаниям.

Как напоминает «Газета.ru», в июне стало известно, что два новейших российских вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» переданы ВКС РФ. По словам главного конструктора воздушного судна Виталия Щербины, вертолет может применять широкий спектр воздушных средств поражения, в том числе ракеты воздух-воздух.

Кроме того, авиационный комплекс имени Ильюшина передал Военно-космическим силам РФ два модернизированных самолета Ил-76МД-М. Тяжелые транспортные самолеты прошли глубокую модернизацию. Передача двух бортов подразделениям ВКС РФ стала началом запланированной масштабной работы в этом направлении.

В ходе модернизации самолет был оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, соответствующий всем современным требования полетов на российских и международных воздушных трассах.